Kate Hudson glitzert im silbernen Pailletten-Zweiteiler

Nicht nur mit ihrem strahlenden Lächeln, sondern auch mit ihrem Outfit hat Kate Hudson (43) bei der Pariser Filmpremiere von «Glass Onion: A Knives Out Mystery» begeistert. Bei der Premiere in der französischen Hauptstadt am Donnerstag (15. Dezember) glitzerte die Schauspielerin auf dem roten Teppich in einem silbernen Pailletten-Hosenanzug von Designerin Pamella Roland. Ihren Look kombinierte sie mit schwarzen Hängeohrringen, nach hinten toupiertem Haar und dezentem Make-up.