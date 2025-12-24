Kate Hudson lehnte ikonische «Spider-Man»-Rolle ab

Was wäre gewesen, wenn? Diese Frage stellen sich Filmfans gerne, wenn es um legendäre Besetzungen geht. Nun liefert Kate Hudson (46) neuen Stoff für solche Gedankenspiele. Die Schauspielerin enthüllte laut «Variety» in der US–Talkshow «Watch What Happens Live» bei Moderator Andy Cohen (57), dass sie einst ein verlockendes Angebot ablehnte: die Rolle der Mary Jane Watson im ersten «Spider–Man»–Film von 2002.