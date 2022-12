Kate Hudson zu «Glass Onion»-Dreh: «Alle hatten Spass. Ich hatte Gurke»

Kate Hudson (43) hat auf Alkohol verzichtet, bevor sie ihre Bikini-Szene im Netflix-Hit «Glass Onion: A Knives Out Mystery» abgedreht hat. Die Schauspielerin erklärte in der Show «This Morning», dass sie darauf «gewartet» habe, dass sie die Szene am Pool, in der sie einen Zweiteiler in Orange trägt, geschafft habe.