Kate Moss: Halbschwester Lottie spricht über «komplizierte» Familie

«Wir sind uns in vielen Dingen einfach nicht einig»

«Ich und meine Schwester waren uns nie nahe», sagte sie in einem Interview mit der britischen Zeitung «The Sun». «Es gibt einen grossen Altersunterschied.» Dabei war sie 2011 Brautjungfer bei ihrer berühmten Halbschwester. Doch die beiden kommen wohl nicht so gut miteinander aus, wie viele Leute annehmen. «Sie muss keine Beziehung mit mir haben wollen», meint Lottie Moss, die denselben Vater wie Kate Moss hat. «Als ich jünger war, konnte ich es nicht verstehen. Ich dachte: ‹Warum möchte jemand in meiner Familie keine Beziehung mit mir? Ich verstehe das nicht.›» Inzwischen habe sie aber gelernt, «dass Familie kompliziert ist». Das sei auch mit einem «wirklichen High-End-Model» in der Familie nicht anders. «Wir sind uns in vielen Dingen einfach nicht einig. Ich liebe sie. Sie ist meine Schwester, aber wir sind uns einfach nicht nahe.»