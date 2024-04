Kate Moss: «Selbstfürsorge ist nicht egoistisch, sondern notwendig»

Intimes Fotoshooting mit ihrem Partner Nikolai von Bismarck

Fotografiert wurde Kate Moss, die seit 2022 auch eine eigene Wellness–Marke namens Cosmoss vertreibt, von ihrem Partner Nikolai von Bismarck (37). Der Fotograf setzte sie in schlicht–eleganten Looks in Szene. Die Outfits für das Shooting, bei dem drei Cover für die deutsche, die japanische und die taiwanesische «Vogue» sowie eine umfangreiche Foto–Strecke entstanden sind, stellte Kates Stylistin des Vertrauens, Kate Phelan (60), zusammen. Auf dem Titelbild der deutschen Mai–Ausgabe trägt Moss einen zurückhaltend–eleganten Look von Valentino, auf anderen Shots unter anderem Givenchy, J.W. Anderson, Isabel Marant, Giorgio Armani, Bottega Veneta und Loewe.