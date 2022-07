Kate Moss über Johnny Depps Prozess: «Ich musste die Wahrheit sagen»

Moss wurde bereits mit 14 Jahren von einem Modelscout entdeckt. In den 90er Jahren gehörte sie zu den gefragtesten Gesichtern in der Modeindustrie. 1992 drehte Moss ihre erste grosse Werbekampagne für Calvin Klein an der Seite von Mark Wahlberg (51). Die Aufnahmen hat die Britin allerdings nicht in guter Erinnerung. Vor dem Shooting habe sie unter Angstzuständen gelitten, bekam sogar Valium verschrieben, um das Ganze zu überstehen. Oben ohne habe sich Moss «verletzlich und verängstigt» gefühlt.