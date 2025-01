Kate trägt historische Perlenohrringe der Queen

Mit einer bewegenden Geste erinnerte Prinzessin Kate (43) am Montag in London an die Opfer des Holocaust. Beim Gedenkgottesdienst zum 80. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz–Birkenau trug die Ehefrau von Thronfolger Prinz William (42) die historischen Bahrain–Perlenohrringe der verstorbenen Queen Elizabeth II. (1926–2022) – ein Schmuckstück mit besonderer Geschichte und Symbolkraft.