Kate trifft mit William junge Feuerwehrleute in Nordirland

Royals im Einsatz: Prinz William (43) und seine Ehefrau, Prinzessin Kate (43), sind am 14. Oktober überraschend nach Nordirland gereist. Nahe der Stadt Cookstown hat das Paar dabei unter anderem eine Ausbildungsstätte für Feuerwehrleute besucht.
William und Kate besuchen «erstklassige Einrichtung»
Es handelt sich um «eine erstklassige Einrichtung, die beim Training der nächsten Generation von Feuerwehrleuten hilft», wird zu mehreren Bildern von dem Aufenthalt in einer Story auf dem offiziellen Instagram–Account von William und Kate erklärt. Die Fotos von dem Besuch zeigen die 43–Jährige unter anderem in einem Feuerwehrfahrzeug.
Während des ersten gemeinsamen Nordirland–Besuchs des Paares seit rund drei Jahren haben Prinz William und Prinzessin Kate laut der britischen BBC unter anderem mit frisch ausgebildeten Feuerwehrfrauen und –männern gesprochen. Das Ausbildungszentrum wurde demnach erst im Mai eröffnet und soll rund 50 Millionen Pfund gekostet haben. Es sei die grösste Investition in der Geschichte der Feuerwehr Nordirlands.
«Stolzer und unvergesslicher Tag»
Dem Bericht zufolge erhielten William und Kate nicht nur eine ausführliche Tour, sondern sahen sich auch Trainingsszenarien an – darunter die Rettung von Menschen aus einem schnell fliessenden Fluss. Beide nahmen demnach auch an Seilwurfübungen teil. Der Besuch wurde von Chief Fire Officer Aidan Jennings als «stolzer und unvergesslicher Tag» für die Feuerwehr beschrieben.
Laut Angaben des Palastes waren weitere Termine für den Prinzen und die Prinzessin während des eintägigen Besuchs geplant – darunter mit «innovativen Organisationen, die sich Wachstum und Investitionen in ländlichen Gebieten widmen». Ausserdem sollte es um unternehmerische und kreative Möglichkeiten für junge Menschen gehen.