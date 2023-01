«Man will die Kinder nicht auf so eine grosse Bühne in schlecht sitzenden Kleidern schicken - und das waren sie», so der Schneider weiter. Er bestätigt, dass er und sein Team alle sechs Blumenmädchen-Kleider von Givenchy abändern mussten, weil sie nicht richtig gepasst hatten. Von dem geschilderten Streit zwischen Kate und Meghan habe er selbst aber nichts mitbekommen. «Wenn etwas passiert ist, dann nicht in meiner Gegenwart», so Mirpuri.