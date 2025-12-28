Kate und William: Die Foto-Tricks der Royals enthüllt

Seinen vielleicht überraschendsten Trick verrät Shinner zum Schluss: «Wenn alle denken, du bist fertig – mach noch eins.» In genau diesem Moment, wenn die Anspannung abfällt, entstehe oft das authentischste Bild. «Ich mache oft ein oder zwei Aufnahmen, nachdem ich ‹fertig› bin, einfach weil die Leute sich dann – auch wenn sie es nicht merken – etwas anders halten.» Das Ergebnis: «Das wird dann das Lieblingsbild von allen.»