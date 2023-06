Kate und William: Glamouröser Auftritt bei der Hochzeit in Jordanien

Kate trug erst Elie Saab und dann Jenny Peckham

Am Donnerstagmorgen wurden die britischen Royals noch relativ leger im Fünf-Sterne-Hotel St. Regis in der jordanischen Hauptstadt Amann gesichtet. In der Hotellobby trug Kate einen dunklen Hosenanzug von Alexander McQueen. Am Nachmittag präsentierte sie sich dann deutlich glamouröser: Zur Trauung im Zahran-Palast kam sie in einer bestickten Kreation des libanesischen Designers Elie Saab und hatte damit dasselbe Label wie die Braut gewählt. Passend zum arabischen Land war ihr zartrosafarbenes Kleid hochgeschlossen, bodenlang und langärmelig. Kates Mann trug einen klassischen dunklen Anzug, ein weisses Hemd und eine blaue Krawatte.