Kate und William: Sportliche Runde durch den Mountainbike-Parcours

Prinz William (41) und seine Ehefrau, Prinzessin Kate (41), stellen sich gerne sportlichen Herausforderungen. Bei einem Besuch der Wohltätigkeitsorganisation Outfit Moray in Schottland, die Outdoor–Programme für junge Menschen anbietet, hat sich das Paar am Donnerstag (2. November) auf Mountainbike–Sattel geschwungen und einen Parcours mit verschiedenen Hindernissen absolviert. Mit Helmen ausgerüstet machten sie auf den Rädern eine gute Figur und hatten sichtlich Spass an der Aktivität.