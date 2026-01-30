Kate Walsh über ihre Serienrückkehr und Ex-Kollegen Eric Dane

Emotionale Worte für Eric Dane

Walsh wurde auch nach Eric Dane gefragt, der im vergangenen April seine ALS–Diagnose öffentlich machte. Der 53–Jährige spielte in «Grey's Anatomy» und «Private Practice» Mark Sloan, Addisons Ex–Geliebten. Bei der Frage verändert sich Walshs Gesichtsausdruck sichtlich. «Es ist so schmerzhaft. Es ist wirklich traurig», sagt sie. Sie habe ihm ihre Liebe und Unterstützung geschickt. «Es ist so herzzerreissend. Er ist ein so wunderbarer Mensch und ein unglaublicher Mann, und ich hatte andere Freunde, die mit dieser Krankheit gekämpft haben, und es ist einfach schrecklich.»