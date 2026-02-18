Kate war gegen den Namen: So sollte Prinz George eigentlich heissen

In dem Buch «William and Catherine, The Monarchy's New Era: The Inside Story», das am 10. März erscheint, schreibt Russell Myers laut «The Mirror», dass das heutige Thronfolgerpaar sehr viel Zeit damit verbrachte, Namen für sein erstes Baby zu recherchieren. William und Kate hatten sich laut BBC vor der Geburt das Geschlecht ihres Kindes nicht sagen lassen. In dem neuen Buch heisst es nun, dass sie sich nur schwer auf einen Namen einigen konnten.