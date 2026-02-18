Kate war gegen den Namen: So sollte Prinz George eigentlich heissen

Prinzessin Kate (44) und Prinz William (43) sollen Monate lang über den Namen ihres Erstgeborenen nachgedacht haben. Für Prinz George (12) standen bei Kate zunächst angeblich andere Favoriten oben auf der Liste.
In dem Buch «William and Catherine, The Monarchy's New Era: The Inside Story», das am 10. März erscheint, schreibt Russell Myers laut «The Mirror», dass das heutige Thronfolgerpaar sehr viel Zeit damit verbrachte, Namen für sein erstes Baby zu recherchieren. William und Kate hatten sich laut BBC vor der Geburt das Geschlecht ihres Kindes nicht sagen lassen. In dem neuen Buch heisst es nun, dass sie sich nur schwer auf einen Namen einigen konnten.
Prinzessin Kate hätte gerne einen Alexander gehabt
Kate bevorzugte demnach die Namen Alexander oder Alexandra, während William seiner verstorbenen Mutter, Prinzessin Diana (1961–1997), ein Andenken setzen wollte, falls sie ein Mädchen bekommen würden. Streit gab es wegen der unterschiedlichen Vorstellungen aber angeblich nicht, im Gegenteil: «Das Paar hatte von einer engen Freundin ein Buch mit Babynamen geschenkt bekommen, das sie stundenlang durchblätterten – oft endete dies in Lachanfällen, nachdem einer von beiden einen eher ausgefallenen Vorschlag gemacht hatte», schreibt Myers.
Wie der Autor unter Berufung auf royale Quellen weiter berichtet, begann William Besprechungen mit seinem Presseteam damals oft damit, dass er Namensvorschläge wie Rodney oder Graham machte, und dann nach einer Pause in schallendes Gelächter ausbrach.
Prinz William setzt sich durch
Myers zufolge entschied sich William schliesslich für zwei Favoriten: George und Louis. Womit er sich am Ende durchsetzte. Als Kate am 22. Juli 2013 das erste Kind des Paares zur Welt brachte, bekam das Baby den Namen George Alexander Louis. Der Name George ist möglicherweise eine Hommage an den Vater von Williams Grossmutter, Queen Elizabeth II. (1926–2022), König George VI. (1895–1952).
Ob sich William und Kate auch bei ihren anderen Kindern uneins über die Namen waren, ist nicht bekannt. Mit Charlotte Elizabeth Diana kam am 2. Mai 2015 ihre Tochter zur Welt, Sohn Louis Arthur Charles wurde am 23. April 2018 geboren.