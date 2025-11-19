Kate Winslet: Nippel-Panik bei erstem Treffen mit König Charles

Panik–Moment vor dem Thronfolger

«Ich hatte irgendwie nicht realisiert, dass wir ihn wirklich treffen würden», gestand die «Titanic»–Darstellerin. «Und so hatte ich völlig vergessen, dass ich eine Art durchsichtiges Spitzen–Outfit trug.» Als Charles sich näherte, brach blanke Panik in ihr aus. «Gott sei Dank hatte ich einen Mantel getragen», sagte sie erleichtert. Als jemand im Raum ihr zurief: «Mantel!», wickelte sie sich blitzschnell darin ein – gerade rechtzeitig, bevor sie Charles die Hand schütteln durfte. Die royale Etikette war gerettet, die Peinlichkeit gerade noch abgewendet.