Kate Winslet und Leonardo DiCaprio Arm in Arm bei Filmvorführung

Dort posierten sie Arm in Arm für die Fotografen. Winslet schmiegte sich vertraut an ihren Kollegen, mit dem sie vor rund 27 Jahren als Liebespaar in «Titanic» (1998) Filmgeschichte schrieb. Für ihr Wiedersehen trugen die Hollywoodstars sogar beinahe Partnerlook: Während Winslet in einem schwarzen Blazer zu der Veranstaltung erschien, entschied sich DiCaprio für ein dunkelblaues Sakko über einem schwarzen T–Shirt.