Kate Winslets Tochter Mia Threapleton erobert Cannes

Anderson und sein Ensemble, zu dem auch Michael Cera (36) und Benicio del Toro (58) gehören, konnten sich laut «Variety» am vergangenen Sonntag über 6,5–minütige Standing Ovations freuen. Threapleton wurde dabei von ihren Gefühlen überwältigt und liess ihren Tränen freien Lauf. Bei der Premiere glänzte sie in einem smaragdgrünen Kleid von Oscar De La Renta mit goldenen Blattapplikationen. Beim Fototermin am Montag überzeugte sie dann in einem eleganten Look in Schwarz.