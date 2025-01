Katerina Jacob: Ihr Beauty-Geheimnis ist Schneckenschleim

Katerina Jacob (66) setzt auf Schneckenschleim als Mittel gegen den Alterungsprozess. Das verriet die Schauspielerin, die am Freitag (24. Januar) in «Anna und ihr Untermieter: Plötzlich Schwiegermutter» (20:15 Uhr, das Erste) zu sehen ist, im Interview mit spot on news. Darin erzählt sie auch, warum sie mit ihrem Beruf hadert und wie sie auf Hassnachrichten in den sozialen Medien reagiert.