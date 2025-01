Katerina Jacob ist für Tochter Josephine «keine Idealmutter» gewesen

Katerina Jacob: «Das wollte ich nie, aber ich hatte kein Back–up»

«Ich wollte den Fehler, den meine Mutter bei mir gemacht hat, eigentlich nicht machen», erzählt Katerina Jacob in der neuesten Ausgabe des Magazins «Bunte». Sie sei jedoch alleinerziehend gewesen: «Ich musste Geld verdienen, genauso wie meine Mutter. Also wurde Josie leider in die Obhut von Kindermädchen gegeben. Das wollte ich nie, aber ich hatte kein Back–up.»