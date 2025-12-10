Katharina Marie Schubert gibt wertvolle Tipps gegen Einsamkeit

«Prange – Man ist ja Nachbar» ist ein Weihnachtsfilm, Liebesfilm und Sozialstudie: Was war die grösste Herausforderung für Sie?

Katharina Marie Schubert: Ich bin mit Bjarne Mädel und Olli Dittrich auf zwei eingespielte und sehr erfahrene Kollegen gestossen, die noch dazu mit Lars Jessen, dem Regisseur, auch schon eine lange gemeinsame Arbeitszeit verbindet. Ich habe es schon als Herausforderung gesehen, meine «Dörte» da nicht untergehen zu lassen. Das war aber vor dem ersten Drehtag. Dann war es, wie es immer ist, wenn man mit guten Kolleginnen und Kollegen arbeitet. Eine gemeinsame, ganz konkrete Arbeit.