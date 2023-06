Culture-Clash-Komödie «Sayonara Loreley»

Katharina Marie Schubert: «Rüdesheim ist ein bisschen wie Disneyland»

In der Culture-Clash-Komödie «Sayonara Loreley» erlebt Katharina Marie Schubert eine turbulente Zeit in dem kleinen hessischen Touristenmagneten Rüdesheim am Rhein. «Alles in allem nehmen da einfach alle an einer Folkloreveranstaltung teil», erzählt die Schauspielerin amüsiert im Interview vom Dreh.