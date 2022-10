Katharina Wackernagel: Ihr letzter «Stralsund»-Krimi

Katharina Wackernagel (43) verabschiedet sich von Nina Petersen. Am 15. Oktober wird sie ab 20:15 Uhr im ZDF ein letztes Mal in der Rolle der Kriminalkommissarin im «Stralsund»-Krimi zu sehen sein. In der Mediathek gibt es den Fall «Die rote Linie» bereits ab dem 8. Oktober.