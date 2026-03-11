Katherine Heigl kehrt nach zwei Jahren auf den roten Teppich zurück

Auch beruflich ist es um Katherine Heigl schon länger ruhiger geworden. Von 2021 bis 2023 übernahm sie eine Hauptrolle in der Dramaserie «Immer für dich da» und war zugleich als ausführende Produzentin an dem Projekt beteiligt. Ihr bislang letzter veröffentlichter Film war «Fear of Rain – Die Angst in dir» aus dem Jahr 2021. Anschliessend drehte sie zwar noch mit John Travolta (72) die romantische Komödie «That's Amore», doch der Film erschien nie. Wie «Variety» berichtete, soll den Produzenten das Geld ausgegangen sein, sodass die Produktion eingestellt wurde.