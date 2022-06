Katherine Schwarzenegger mit rührender Liebeserklärung an Chris Pratt

Katherine Schwarzenegger (32) hat ihrem Ehemann Chris Pratt (42) pünktlich zum Hochzeitstag am 8. Juni eine Liebeserklärung gemacht. In einem Instagram-Post schrieb sie: «Ich liebe dich jeden Tag mehr und fühle mich so glücklich, das Leben mit dir zu leben. Danke, dass du der beste Ehemann, Partner und Vater aller Zeiten bist.» Ihr Mann bringe sie zum Lachen und sie fühle sich so geliebt und unterstützt. «Du bringst alles in Ordnung, du bist der beste Pfleger nach der Geburt - du kochst mir jeden Abend Suppen - und zuzusehen, wie du mich und unsere Familie liebst, ist die grösste Freude», fügte Schwarzenegger an.