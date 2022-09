Kathrin von Steinburg: «Mit Geduld und Wohlwollen zum Patchwork-Glück»

Beim Gedanken daran, ihren eigenen Mann an ihre beste Freundin zu «verleihen», erklärte Schauspielerin Bernadette Heerwagen im Interview mit spot on news: «Vor den ‹Annie›-Filmen hätte ich auf jeden Fall sofort gesagt: Nein, never ever würde ich meinen Mann verleihen. Heute würde ich zumindest darüber nachdenken - ob ich es dann wirklich machen würde, steht auf einem anderen Blatt. » Und wie sieht es mit Tine-Darstellerin Kathrin von Steinburg aus? Was sie darüber denkt, verrät sie ebenfalls in einem Interview mit der Nachrichtenagentur. Ausserdem gibt sie darin ein paar wertvolle Tipps für eine Trennung mit Kindern.