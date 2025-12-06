Kathy Kelly: Besucher stirbt bei Konzert - Sängerin bricht ab

Kathy Kelly zeigt sich tief getroffen

Ob man den Abend nicht doch noch retten könne, mit Verspätung vielleicht – diese Überlegung stand laut Bericht kurz im Raum. Doch schnell war klar: Nach einem solchen Schicksalsschlag verbietet sich jede Festlichkeit. Die Absage war unausweichlich.