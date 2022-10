Katie Holmes kehrt nach zehn Jahren auf die Theaterbühne zurück

Bereits 2008 erfolgreich auf dem Broadway

Holmes‹ Karriere startete in den späten Neunzigern mit der TV-Serie «Dawson›s Creek». Nach einigen Filmrollen wie in «Pieces of April - Ein Tag mit April Burns» (2003) oder «Batman Begins» (2005) feierte sie 2008 ihr Broadway-Debüt in dem Stück «All My Sons» von Arthur Miller. Zuletzt war sie 2012 für ihre Rolle in «Dead Accounts» auf die New Yorker Theaterbühne zurückgekehrt.