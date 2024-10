Katie Holmes überrascht mit farbenfrohem Red-Carpet-Look

Ihre Red–Carpet–Auftritte sind selten geworden, dafür war dieser umso farbenfroher: Bei den CFDA Fashion Awards 2024 in New York überraschte Katie Holmes (45) mit einem Kleid des Labels Carolina Herrera. Statt der Jahreszeit angemessener herbstlich–winterlicher Farben wählte sie einen lebhaften Look aus der kommenden Frühjahrs– und Sommerkollektion 2025 von Kreativdirektor Wes Gordon (37). Mit ihm an der Seite schritt sie auch über den roten Teppich der Fashion–Preisverleihung. Mehrere Impressionen von ihrem Abend postete sie anschliessend auf Instagram.