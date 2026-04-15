Katie Holmes und Joshua Jackson: Glamour-Auftritt in New York

Dass die beiden heute wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit auftauchen, ist mehr als nur ein nostalgischer Moment. Bereits 2025 standen Holmes und Jackson erneut zusammen vor der Kamera: Für den Film «Happy Hours», bei dem Holmes auch Regie führt, spielen sie wieder ein Liebespaar. Das als Trilogie angelegte Projekt erzählt von zwei Menschen, die Jahre nach dem Ende ihrer Beziehung wieder aufeinandertreffen.