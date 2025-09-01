Katja Burkard im Hochzeitsoutfit: Viele Promis gratulieren

Viele Glückwünsche aus dem Kollegenkreis und von Promis

Dazu regnete es zahlreiche Glückwünsche – allen voran aus dem prominenten Kollegenkreis der RTL–Moderatorin. Frauke Ludowig etwa befand: «Es wurde Zeit... Ich freue mich für euch.» Steffi Brungs schrieb: «Na endlich! Das ja sooooo schöööön! Alles Liebe für euch.» Elena Bruhn schwärmte: «Oh, ist das romantisch.» Brigitte Schrowange schickte: «Sooo schön, allerherzlichsten Glückwunsch und nur das beste für Euch.» Annika Lau schickte ein «Wie wundervoll, liebe Katja» und Marlene Lufen fand die Nachricht «zauberhaft». Und RTL–Adelsexperte Michael Begasse schrieb: «Ich glaube es nicht!!! Dass ich das nach all den Jahren noch erleben darf!» Steffen Hallaschka kommentierte ironisch: «Ich bin ja kein Freund von überstürzten Blitzhochzeiten. Aber dennoch natürlich alles, alles Gute für Euch, liebe Katja.»