Katja Burkard rudert nach Aussagen über RTL-Kündigungswelle zurück

Burkard korrigiert sich auf Instagram

Doch genau diese Darstellung nimmt Burkard jetzt zurück. In einem Instagram–Video wendet sie sich direkt an ihre Followerinnen und Follower und räumt ein: «Da ist mir etwas passiert, was man nicht machen sollte, und als Journalistin schon dreimal nicht – nämlich etwas weitererzählen, was man selbst nicht gesehen hat.» Konkret bezieht sie sich dabei auf die behaupteten Krankenwageneinsätze und zusammengebrochenen Mitarbeiter. Ihr Urteil über die eigenen Worte fällt unmissverständlich aus: «Das ist nicht wahr und das möchte ich hier nochmal ganz deutlich klarstellen.» Mit dem Versprechen «Das wird mir sicher nicht noch mal passieren» beendet sie ihre Entschuldigung.