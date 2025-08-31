Katja Burkard und Hans Mahr haben endlich geheiratet

Sie waren vorübergehend getrennt

In all den Jahren gab es sicherlich viele andere Höhen, aber auch Tiefen. Burkard hatte sich vorübergehend von ihrem heutigen Ehemann getrennt, worüber sie vor einigen Wochen auch bei «Das!» im NDR sprach. Sie habe sich «so ein bisschen auf einem Ego–Trip» befunden und irgendwann wurden die alltäglichen Reibereien zu viel, einen anderen Mann habe es nicht gegeben. «Es waren einfach immer die gleichen Sachen, die nerven. Und wir haben so oft darüber gestritten und diskutiert», erklärte sie. «Da war ich irgendwann an einem Punkt, wo ich auch ein bisschen Panik hatte. Ich gehe jetzt auf die 60 zu – und ist es das, was ich will? Will ich über diese Dinge noch streiten?» Doch Mahr habe um sie «wie ein Löwe» gekämpft und schliesslich fanden sie doch wieder zueinander.