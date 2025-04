Katja Burkard wird 60: Sie freut sich auf grosse und bunte Feier

«Lasst uns das Alter feiern»

In ihrem aktuellen Buch «60 ist das neue 60: Und warum es überhaupt nicht wehtut» hat sie sich bereits ausgiebig mit dem Älterwerden beschäftigt. «Was soll denn so schlimm daran sein, 60 zu werden? Habe ich ein Problem damit? Ganz ehrlich: NEIN. Lasst uns unser Alter feiern!» Es sei schliesslich gar nicht schlimm, 60 zu werden. «Wir haben so viel erreicht, so viel erlebt. Da sollten wir uns diesen Geburtstag nicht selbst vermiesen.»