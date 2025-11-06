Katja Krasavice: Strafbefehl über mindestens 100.000 Euro

«Verdacht der falschen Verdächtigung»

Anfang Oktober hatte es Hausdurchsuchungen bei Krasavice in einer Wohnung in Berlin und der Wohnung ihrer Mutter in Leipzig gegeben. Oberstaatsanwalt Sebastian Büchner hatte spot on news einen entsprechenden «Bild»–Bericht bestätigt. Wenige Tage nachdem Krasavice erwischt worden war, lud sie auf der Plattform TikTok ein Video hoch, in dem sie erklärte, eine WhatsApp–Nachricht von einem Mann bekommen zu haben. Sie erläuterte in dem Clip, dass die Sprachnachricht von einem Polizisten stamme und spielte sie ab. Ein Mann sagt darin, dass er bei der Polizeikontrolle zugegen gewesen sei. Er schlägt ein privates Treffen vor.