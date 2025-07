Katja Riemann wird Grossmutter: Tochter Paula zeigt ihren Babybauch

In einem gemeinsamen «Tagesspiegel»–Interview wenige Tage später sagte die werdende Mama: «Ich bin schwanger, da guckt man mehr in die eigene kleine Welt.» Und Katja Riemann fügte hinzu: «Ich glaube, die Hormone helfen in diesem Fall dabei, optimistisch zu sein.» Zudem verriet die Schauspielerin, wo sie sich in 20 Jahren sieht: «Ich sitze schreibend in meinem tiny house with a view (zu deutsch: in meinem kleinen Haus mit Aussicht) in Südeuropa – und meine Enkelin kommt zu Besuch.»