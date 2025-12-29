Katja Riemann würdigt Peter Sattmann mit liebevollen Worten

Katerina Jacob (67) ist ebenfalls entsetzt über den Tod des Kollegen. «Was ist denn im Moment los? Wieder ist ein Guter gegangen», fragte sie sich auf Facebook. Um Weihnachten waren mit Sänger Chris Rea (1951–2025) und Uwe Kokisch (1944–2025) gleich mehrere Stars verstorben. «RIP lieber Peter Sattmann. Was hatten wir für einen Spass», schrieb Katerina Jacob ausserdem. Die vor allem aus «Der Bulle von Tölz» bekannte Darstellerin veröffentlichte dazu ein Bild aus einem gemeinsamen Film, das sie beim Angeln zeigt. Sie drehten zusammen «Mord in bester Gesellschaft: Der süsse Duft des Bösen» und die Utta–Danella–Verfilmung «Schokolade im Sommer», beides im Jahr 2009.