Katy Perry: Ärger mit den spanischen Behörden wegen Musikvideo

Keine Genehmigung für Dreh von Katy Perrys Musikvideo

Perry habe dem Bericht zufolge auf Ibiza und Formentera gedreht. Der Track versprüht Urlaubslust und gute Laune – wohl nur nicht bei den Behörden der Baleareninseln. Es wurde demnach eine Untersuchung eingeleitet, ob die Dreharbeiten zu Umweltschäden in einem geschützten Dünengebiet geführt haben könnten. Perry sei in dem Video im Dünensystem von S'Espalmador zu sehen – in einem abgesperrten Bereich.