Katy Perry fliegt mit Jeff Bezos' Verlobter ins All

Die «Mission» klingt in den Worten von Blue Origin nach einem längeren Flug, dürfte aber vermutlich nach nur wenigen Minuten wieder vorbei sein. Einer der bisherigen bemannten Flüge für Weltraumtouristen, an dem «Raumschiff Enterprise»–Legende William Shatner (93) im Jahr 2021 teilgenommen hat, dauerte etwa rund elf Minuten. Am ersten bemannten Flug hatte Bezos wenige Monate zuvor selbst teilgenommen.