Katy Perry meldet sich nach Ruby Roses Vorwürfen: «Ich liebe euch»

Rose: Polizeiliche Anzeige und Schweigepflicht

Am frühen Dienstagmorgen folgte dann eine erneute Wende. Rose gab bekannt, für mehrere nicht näher bezeichnete Vorfälle aus ihrer Vergangenheit Polizeianzeigen erstattet zu haben. Damit geht automatisch eine Einschränkung einher: «Das bedeutet, dass ich nicht mehr öffentlich kommentieren, reposten oder über einen dieser Fälle oder die betroffenen Personen sprechen kann», schrieb Rose. «Es wird aussehen, als würde ich alles ignorieren – unterstützende Nachrichten wie auch Erfahrungsberichte anderer Menschen. Aber das tue ich nicht. Das ist eine Standardanforderung der Polizei, und es ist in vielerlei Hinsicht eine echte Erleichterung. Ich kann jetzt mit dem Heilungsprozess beginnen. Ich liebe euch alle so sehr.»