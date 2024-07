Katy Perry oder Jared Leto: Darum zieht es US-Stars nach Saint-Tropez

Ganz Hollywood war schon da

Bilder, die unter anderem «Hola!» vorliegen, zeigen die Clooneys vor wenigen Tagen Hand in Hand auf dem Weg zum Mittagessen in einem der angesagtesten Restaurants von Saint–Tropez. Katy Perry und ihr Verlobter Orlando Bloom machten auf ihrer Europareise mehrere Tage Halt in dem Nobelort und planschten mit ihrer Tochter im Meer. Zac Efron urlaubte Anfang Juli mit Freunden in Saint–Tropez, ebenso wie Michael Jordan (61) mit seiner Frau Yvette Prieto (45). Jared Leto (52) und Sofía Boutella (42) statteten dem berühmten «Club 55» am 11. Juli einen Besuch ab und spazierten durch den Hafen.