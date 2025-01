Katy Perry rät ihren Fans: «Zieht vernünftige Schuhe an»

Die «Lifetimes Tour» startet am 23. April in Mexiko–Stadt. Der US–amerikanische Teil beginnt am 7. Mai im Toyota Center in Houston. Die Künstlerin kommt ab Oktober 2025 auch nach Europa. Neben Konzerten in London, Paris oder Prag sind auch drei Auftritte in Deutschland geplant: Am 21. Oktober in Berlin, am 23. Oktober in Köln und am 31. Oktober in München. Der allgemeine Vorverkauf läuft über die offizielle Homepage KatyPerry.com.