Katy Perry und Justin Trudeau: Hand in Hand im Theater in Paris

Katy Perry (41) und Justin Trudeau (53) haben keine Lust mehr auf Versteckspielen: Am Samstagabend zeigten sich die beiden in Paris ganz offiziell als Paar. Die Sängerin feierte ihren 41. Geburtstag im glamourösen Kabarett «Crazy Horse» – und zwar Hand in Hand mit dem ehemaligen kanadischen Premierminister. Auf den Bildern und Videos, die dem US–Promiportal «TMZ» vorliegen, sieht man sie ganz entspannt und sichtlich gut gelaunt aus dem Theater spazieren.