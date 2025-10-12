Katy Perry und Justin Trudeau sollen tatsächlich ein Paar sein

Schon seit Juli gibt es Gerüchte

Die Gerüchteküche um die beiden brodelt bereits seit Juli: Erst sollen der Popstar und Kanadas Ex–Premierminister zusammen bei einem Abendessen gewesen sein. Kurz darauf ist Trudeau bei ihrem Konzert in Montreal gesichtet worden. Auf erstklassigen Plätzen verfolgte der Politiker damals die Show der Popsängerin – und heizte damit die Spekulationen um eine mögliche Romanze weiter an. Bilder von Trudeau im Publikum veröffentlichte unter anderem die Seite «Pop Crave» auf ihrem X–Account.