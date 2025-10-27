Katy Perry und Justin Trudeau: Von den Gerüchten bis zum Liebesbeweis

Als die ersten Gerüchte über eine mögliche Liebesbeziehung zwischen den beiden aufkamen, zeigten sich viele überrascht. Mit einer Romanze zwischen Katy Perry und Justin Trudeau hatten wohl die wenigsten gerechnet. Wenige Wochen vor Beginn der Spekulationen hatte die Sängerin ihre Trennung von Hollywoodstar Orlando Bloom (48) bekannt gegeben. «Aufgrund des grossen öffentlichen Interesses und der Diskussionen um die Beziehung von Orlando Bloom und Katy Perry haben Vertreter bestätigt, dass Orlando und Katy ihre Beziehung in den vergangenen Monaten neu ausgerichtet haben, um sich auf das gemeinsame Co–Parenting zu konzentrieren», hiess es Anfang Juli in einem Statement, das unter anderem dem US–Magazin «People» vorlag. Die beiden haben die gemeinsame Tochter Daisy Dove (5).