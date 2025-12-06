Katy Perry und Justin Trudeau: Wange an Wange auf Instagram

Trudeau und seine «Partnerin» Perry

Zuvor hatten Perry und Trudeau sich in Tokio mit Fumio Kishida und dessen Ehefrau Yuko (61) zum Mittagessen getroffen. Kishida teilte auf der Plattform X ein Foto vom ersten gemeinsamen Paar–Auftritt Perrys und Trudeaus auf dem politischen Parkett. Er bezeichnete sie dazu als «Partnerin» des Politikers. Trudeau reagierte öffentlich auf den Beitrag und bestätigte damit indirekt die Beziehung. Medienberichten zufolge wurden die beiden zudem beim Besuch eines Restaurants, das für Live–Sumo–Kämpfe bekannt ist, gesehen. Auch das scheint Perry mit einem von ihr veröffentlichten Video zu bestätigen.