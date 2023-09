Bei der Abmachung gehe es um die zwischen den Jahren 2008 und 2020 erschienen Alben «One of the Boys», «Teenage Dream», «Prism», «Witness» und «Smile». Auf «Teenage Dream» befinden sich beispielsweise Hits wie der gleichnamige Song, «California Gurls» oder auch «Firework». Der Deal soll angeblich Rechte für Lizenzgebühren und Musikveröffentlichungsrechte umfassen. Die Rechte für die Aufnahmen an sich sollen laut «Variety» bei Universal Music liegen. Das Label Capitol Records, bei dem die Alben erschienen sind, gehört zur Universal Music Group.