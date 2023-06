Katzenberger-Doku und viel Dating: Das sind die neuen Formate bei VOX

«My Mom, Your Dad» mit Amira Pocher

Bei der neuen Datingshow «My Mom, Your Dad» etwa bekommen Single-Eltern eine neue Chance auf die grosse Liebe. Gedreht wird das Format auf Kreta, Amira Pocher (30) moderiert die Show, bei der Kinder sowohl ihre Mutter als auch ihren Vater anmelden durften. Unangenehm wird es für sie jedoch Backstage, wenn sie die eigenen Eltern in der Gruppe auf einem Fernsehbildschirm bei ihren Dates oder heissen Flirts beobachten. Am Ende müssen die Kids entscheiden, ob sie mit der Partnerwahl ihrer Eltern einverstanden sind. Das Format läuft ab August bei VOX und auf RTL+.