Kaulitz bestätigt «Wetten, dass..?»-Moderation: «Traum, der wahr wird»

Zudem sagten sie über ihren neuen Job: «Wir wissen natürlich, dass sich bestimmt auch viele aufregen. Wir wissen auch, dass wir damit ein bisschen Unruhe stiften.» Es sei «ein grosser Traum, der wahr wird», so Tom Kaulitz ausserdem und bedankte sich beim ZDF: «Das ist eine Riesenehre, ein Ritterschlag. Das ist eine Sache, da kann man nicht nein zu sagen.»