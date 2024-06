«Kaulitz & Kaulitz»: Das verrät der Trailer zur Netflix-Serie

Knutsch–Szenen mit Heidi und Wiesn–Flirt Marc Eggers

Dass Heidi Klum in dem Trailer zur Serie einen prominenten Auftritt hat – in dem sie ihrem Ehemann Tom einen dicken Kuss auf den Mund drückt – zählt zu den grossen Überraschungen. Zuvor hatte das Model beteuert, in der Serie kaum eine Rolle zu spielen. Ein anderes pikantes Detail des Trailers stellt eine weitere Kuss–Szene dar, die sich zwischen Bill Kaulitz und seinem «Wiesn–Flirt» Marc Eggers (37) auf dem Rücksitz einer Limousine abspielt.